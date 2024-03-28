«Обещал калечить за отказ платить»: шестерых членов семьи судят за вымогательство у родни

Сегодня в Советском суде Казани стартовал процесс по делу шестерых уроженцев Таджикистана

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Угрозами вытряс 11 миллионов рублей с родственника-бизнесмена»

Сегодня в Советском суде Казани стартовал процесс по делу шестерых уроженцев Таджикистана – к слову, все они между собой родственники. Их обвиняют в мошенничестве и вымогательствах по отношению к еще одному своему родственнику. На скамье подсудимых Алишер Мавлонов, Мухсинджон Махкамзода, Лухмонжон и Холмурат Мирзоевы, Султонжон Султанов и Фаррухжон Султанов.

В начале процесса двое подсудимых – Султонжон Султанов и Холмурат Мирзоев – заявили суду, что отказываются от адвокатов по назначению, так как могут и сами представлять свои интересы, но суд их не поддержал, несмотря на то что у Мирзоева высшее юридическое образование.

Рассказывать о семейной драме и претензиях следствия к ней начал помощник прокурора Советского района Дмитрий Зайцев. На протяжении двух часов он описывал все эпизоды вымогательства и мошенничества шести подсудимых.

По версии следствия, основная фигура в этом деле – это бизнесмен Алишер Мавлонов. Еще в 2016 году он дал взаймы 5 миллионов рублей своему родственнику, а ныне потерпевшему Гиёсиддину Мирзоеву. Эти деньги он дал ему на развитие бизнеса со словами: «Если все получится, вернешь с процентами, если прогоришь – можешь ничего не возвращать».

Следствие уверено, что Мирзоев за год вернул все занятые пять миллионов своему кредитору. Но потом Мавлонов начал пользоваться ситуацией, учитывая, что он помог Мирзоеву. Он стал вымогать у него различные суммы денег, угрожая насилием. Так продолжалось на протяжении четырех лет. Чаще всего для встреч и бесед Мавлонов выбирал восточное кафе на улице Глушко Казани.

Сначала Алишер Мавлонов требовал небольшие суммы – от 5 до 100 тысяч рублей, но позже его аппетиты выросли, считает следствие, и он начал требовать ежемесячно по 200 тысяч рублей. Периодически подсылал к Гиёсиддину Мирзоеву других своих родственников, которые сейчас сидят с ним вместе на скамье подсудимых. По версии следствия, они угрожали Мирзоеву побоями, а также угрожали его близким. Следствие считает, что таким образом родственники вытянули с Мирзоева 11 миллионов рублей. В деле, к слову, присутствует гражданский иск Мирзоева на эту сумму.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Обещал спасти квартиру от ареста»

По версии следствия, Мавлонов подослал к Мирзоеву Мухсинджона Махкамзоду, чтобы вытрясти денежный долг, который на тот момент был уже погашен. По версии следствия, Махкамзода ударил Мирзоева, посадил его в машину, катал по городу, угрожая насилием, пока тот не погасит все долги.

В мошенничестве обвиняют двоих из шести подсудимых – двоюродных братьев Алишера Мавлонова и юриста Холмурата Мирзоева. Несколько лет назад мужчины пообещали помочь женщине-инвалиду, которую прижали кредиторы, а суд якобы пытался конфисковать ее квартиру за долги.

«В феврале 2017 года Мавлонов, узнав, что на квартиру Хагбетдиевой может быть наложен арест в связи с долгом, из корыстных побуждений с целью завладения чужими денежными средствами предложил Хагбетдиевой свою помощь. Он обещал не допустить наложение ареста на ее квартиру за сумму в 10% от стоимости квартиры, а именно за 450 тысяч рублей. Мавлонов осознавал, что в действительности квартира под арестом не находится и на торги не выставлялась, то есть никакой необходимости в предложенной им помощи не было, да и оказать он ее не мог», – объяснил государственный обвинитель.

Хагбетдиева отдала Мавлонову 450 тысяч рублей за помощь с квартирой и 50 тысяч рублей за услуги адвокату – Мирзоеву. Таким образом, уверено следствие, братья совершили мошенничество.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Какое мошенничество! Эта женщина мне как сестра!»

Суд спросил подсудимых, все ли из них услышали предъявленное обвинение, – они ответили утвердительно, но заявили, что виновными себя не считают. Тогда с заготовленной речью выступил сам Алишер Мавлонов. Своими словами он вызвал слезы у себя, у двух подсудимых и своей жены, сидящей в зале.

«Я не признаю абсолютно ничего из сказанного обвинением. Мне инкриминируют нарушение пяти статей, самое страшное – вымогательство. Ваша честь, в 2016 году я занял денег родственнику, работал с ним, помогал и на сегодняшний день оказался вымогателем. Обвинение говорит, что на протяжении многих лет я ежемесячно требовал у него огромные деньги и все это под угрозами. Я работал с партнером, я доверял этому человеку, давал ему деньги», – начал он.

Мавлонов рассказал суду, что сейчас ему 55 лет, что с супругой он проживает в Казани с 1987 года. Он начал пересказывать всю свою биографию и посетовал, что из-за того, что его сейчас судят, его сын не может устроиться на работу следователем.

«Я был тут в начале девяностых и никогда не преступал закон, даже в самое ужасное время здесь я не нарушал законы. И вот спустя тридцать лет я становлюсь вымогателем. Я закончил Казанский университет, потом служил в армии два года, потом в 1994 закончил Высшую школу экономики по управлению бизнесом, потом кафедру международного права в 1995 году. Мой ребенок закончил Казанский университет с красным дипломом, он должен был стать следователем, но я не могу дать ему эту возможность, потому что какие-то заинтересованные люди хотят сохранить свои кресла или получить какие-то награды», – начал мужчина.

Потом он начал разбирать предъявленное ему обвинение – по его словам, один из эпизодов вымогательства у Мирзоева основан только на словах потерпевшего.

«Что касается эпизода с мошенничеством по Хагбетдиевой, я знаю эту женщину в течение 20 лет. Она пришла ко мне и сказала, что у нее проблема, надо нанять адвоката. Я попросил двоюродного брата Мирзоева помочь мне. То, что мы пытались снять квартиру из-под ареста, – это чушь и ложь. В показаниях она подтверждает, что вопрос о квартире никогда и нигде не стоял. Мне эта женщина как сестра, не знаю, кто надоумил ее такое написать, Бог с ним, с этим потом разберемся. Я эту женщину прекрасно знаю, потому что мой ребенок – инвалид первой группы по почкам, он ходил на гемодиализ и она ходила. Я дал ее племянникам 500 тысяч рублей, потому что они хотели зарабатывать, она мне еще должна осталась, но дело-то не в деньгах», – сказал Алишер Мавлонов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Это такое грязное дело»

Алишер Мавлонов продолжил свой рассказ и настаивал, что дело сфабриковано. Объяснил, что все подсудимые и потерпевший – родственники друг другу.

«Следствие говорит, что я позвонил двоюродному брату Холмурату Мирзоеву, дал ему приказ, тот дал приказ своему сыну в кафе на Глушко и так далее. Мы сидели в этом кафе как родственники, общались и играли в нарды, мы там почти каждый день встречались и общались. И это стало причиной, чтобы сделать меня руководителем, а его – исполнителем. Это такое грязное дело, я не могу поверить, что обвинение посчитало, что мой брат отправил своего сына вымогать у другого двоюродного брата две тысячи рублей, это абсурд. У меня тогда зарплата была только около трехсот тысяч рублей в месяц», – сказал мужчина.

С обвинением в том, что приказал Махкамзоде похитить Гиёсиддина Мирзоева вместе с машиной, Мавлонов категорически не согласен, так как машина была взята в аренду и Гиёсиддину не принадлежала. А сам Мавлонов якобы даже не был в России в этот момент.

«Эта машина вообще была в лизинге от организации, где я работал, я отдал ключи Гиёсиддину Мирзоеву и сказал ему – езди, будем потихонечку выплачивать за эту машину. Потому что у нас был с ним бизнес. Когда Махкамзода якобы угнал машину, меня даже в России не было, и в деле это есть», – заявил Алишер Мавлонов.

Самый страшный эпизод, по словам Мавлонова, связан с вымогательством 11 миллионов рублей – по его словам, его добротой воспользовались и предали.

«В течение пяти лет я – такой плохой человек – требовал с него деньги, хотя я вложил деньги в его бизнес. Когда мы начали совместный бизнес, он мне сказал: "Алишер, проблем нет, пять миллионов я забираю и в течение года от пяти до десяти миллионов рублей возвращаю". Это его слова, это он посчитал. Я ему сказал – если прогоришь, можешь не возвращать. На несколько лет он пропадает, я думал, что он прогорел, а в один прекрасный день оказывается, что он за 160 тысяч долларов строит себе дом, а своей любимой женщине покупает квартиру за 50 тысяч долларов в Самарканде. Дело надо возбудить против этого мошенника Мирзоева, он обманом завладел моими деньгами и различными машинами», – сказал мужчина.

Обращаясь к суду, Алишер Мавлонов заявил – виноват только в том, что его прекрасная жена, которая находится в зале, может подумать, что он вымогал деньги. На этом моменте он прослезился.

«Я люблю тебя, и все у нас будет хорошо, я не вымогал денег ни у кого. Этот пострадавший Мирзоев приходил ко мне домой, к моей жене, просил покушать приготовить, пил чай у нас дома. Он был мне как сын, а потом предал меня. Он сотрудникам шестого отдела сказал, что я заставил его назвать своего ребенка мом именем. Кто может такое сказать? Я прошу разобраться в этом деле, ваша честь, очень внимательно. Я вырос в этом городе, я здесь жил и буду жить, вся моя жизнь – это борьба сейчас, чтобы меня оправдали, а мой ребенок мог пойти работать в правоохранительные органы и добросовестно служить этой стране», – подытожил мужчина.