Обещал 100 тысяч масок за 2 млн: как поставщик из Москвы обманул казанскую медфирму

Уголовное дело о том, как московский поставщик обманул казанскую медицинскую организацию на два миллиона рублей, рассматривает Вахитовский районный суд. На скамье подсудимых владелец фирмы-поставщика Вячеслав Щербаков, сегодня ему продлили срок нахождения в СИЗО.

По версии следствия, в мае прошлого года в разгар пандемии Covid-19 казанская фирма «ФармМедПолис» заказала у Щербакова 100 тысяч масок. Деньги поставщику были перечислены, однако маски до Казани так и не доехали.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Задержали Щербакова в Москве, ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину он не признает, считает уголовное дело выдумкой следствия. Мужчина настроен решительно и не теряет оптимизма.

«Все, что мне вменяют, не соответствует действительности. Дело сфальсифицировано. Я не имею к этому уголовному делу никакого отношения. Меня просто оговорили. Эта фирма даже мне не принадлежит», – уверял журналистов Щербаков.

Во время процесса выяснилось, что у подсудимого 18 декабря истекает срок содержания под стражей. Прокурор попросил суд продлить меру пресечения еще на полгода. Услышав ходатайство гособвинения, Щербаков просто не смог сдержать эмоций.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

«Обалдеть! Пытаюсь донести до суда, что данный арест не совсем законен. Но меня никто не слушает! Если в этом деле и есть жертва, то это я. Я не собираюсь ни от кого скрываться, если надо, под вашими окнами поставлю палатку и буду приходить по вашему первому зову», – обратился к суду Щербаков.

Мужчина добавил, что хочется вернуться к своей жене и детям. Однако разжалобить таким образом суд Щербакову не удалось. Его оставили в СИЗО еще на полгода, до 6 июня.