Обещал 100 тысяч масок за 2 млн: как поставщик из Москвы обманул казанскую медфирму
Уголовное дело о том, как московский поставщик обманул казанскую медицинскую организацию на два миллиона рублей, рассматривает Вахитовский районный суд. На скамье подсудимых владелец фирмы-поставщика Вячеслав Щербаков, сегодня ему продлили срок нахождения в СИЗО.
По версии следствия, в мае прошлого года в разгар пандемии Covid-19 казанская фирма «ФармМедПолис» заказала у Щербакова 100 тысяч масок. Деньги поставщику были перечислены, однако маски до Казани так и не доехали.
Задержали Щербакова в Москве, ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину он не признает, считает уголовное дело выдумкой следствия. Мужчина настроен решительно и не теряет оптимизма.
«Все, что мне вменяют, не соответствует действительности. Дело сфальсифицировано. Я не имею к этому уголовному делу никакого отношения. Меня просто оговорили. Эта фирма даже мне не принадлежит», – уверял журналистов Щербаков.
Во время процесса выяснилось, что у подсудимого 18 декабря истекает срок содержания под стражей. Прокурор попросил суд продлить меру пресечения еще на полгода. Услышав ходатайство гособвинения, Щербаков просто не смог сдержать эмоций.
«Обалдеть! Пытаюсь донести до суда, что данный арест не совсем законен. Но меня никто не слушает! Если в этом деле и есть жертва, то это я. Я не собираюсь ни от кого скрываться, если надо, под вашими окнами поставлю палатку и буду приходить по вашему первому зову», – обратился к суду Щербаков.
Мужчина добавил, что хочется вернуться к своей жене и детям. Однако разжалобить таким образом суд Щербакову не удалось. Его оставили в СИЗО еще на полгода, до 6 июня.