«Оберегают жизнь и покой»: Песошин поздравил сотрудников МВД с праздником

За многие годы менялась структура и названия ведомств, но неизменным оставалось главное: сотрудники органов внутренних дел всегда стоят на страже законности и правопорядка, оберегают жизнь и покой граждан, защищают интересы общества и государства. Именно они олицетворяют собой закон и справедливость. С такими словами обратился к правоохранителям Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел России.

«В текущем году сотрудниками органов внутренних дел много сделано для повышения эффективности противодействия киберпреступности, коррупции, нелегальному обороту наркотиков, экстремизму. Значительное внимание уделялось контролю за миграционными процессами, вопросам безопасности дорожного движения, профилактике правонарушений. В полном объеме обеспечены безопасность и правопорядок на крупных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях, прошедших в нашей республике», — заметил глава Правительства РТ.

«Выражаю глубокую признательность ветеранам органов внутренних дел. Вы вносите огромный вклад в становление молодых сотрудников, передаете им богатый опыт, оказываете всемерную поддержку семьям погибших. Руководство республики искренне благодарит всех сотрудников органов внутренних дел за нелегкий, но благородный труд и преданность избранному делу», — добавил Песошин.

«От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия», — завершил поздравление Премьер-министр Татарстана.