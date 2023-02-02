Объемы промпроизводства в регионах Поволжья растут за счет импортозамещения

Объемы промышленного производства в регионах Поволжья в декабре и январе поддерживало существенное увеличение выпуска инвестиционных товаров, в том числе для импортозамещения машин и оборудования в различных отраслях экономики. Об этом говорится в комментарии Волго-Вятского ГУ Банка России для бюллетеня «Региональная экономика».

Рост производства инвестиционных товаров, который существенно ускорился в конце 2022 года, в Банке России логично объяснили «переориентацией экономики на отечественную продукцию в результате снижения предложения со стороны иностранных предприятий». «Компании из различных регионов сообщили о росте спроса на оборудование для агропромышленного комплекса, транспортного сектора и нефтегазовой отрасли», – отметили в Волго-Вятском ГУ ЦБ.

В качестве примеров в бюллетене упоминается один из производителей сельхозоборудования, который рассказал об увеличении количества заказов на самоходные опрыскиватели-разбрасыватели для внесения удобрений. А также предприятие по выпуску приборов для анализа нефти и газа (отметило высокую загрузку мощностей) и производитель трубопроводной арматуры (из-за роста заказов запланировал работу в две смены и проводил активный поиск персонала).

Бизнес также расширял линейку продукции для замещения импорта. В Удмуртии начали выпускать новое оборудование для добычи нефти, а в Чувашии – кухонное оборудование для железнодорожных вагонов.

Несмотря на сохранение пониженных объемов производства и продаж автомобилей в целом, в последние месяцы продолжалась постепенная адаптация отрасли к новым условиям. Так, в декабре 2022 года в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей увеличились объемы продаж отечественных марок, производимых в ПФО, а их доля в целом по рынку впервые превысила две трети. Для удовлетворения рыночного спроса один из автоконцернов продлил шестидневный режим работы до конца февраля. Также в конце года «на одном из крупных автозаводов, находившемся в простое с марта 2022 года, возобновилось производство коммерческих автомобилей» (вероятно имеется ввиду завод «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга»). В январе компания даже сообщила о перезапуске производства двигателей – оно было остановлено в конце 2021 года из-за низкого спроса в условиях доступных зарубежных альтернатив.