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Ру Тат
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2 июня 2021  12:04

Объемы производства вакцины «КовиВак» планируют увеличить в 4-6 раз

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Объемы производства вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной центром имени Чумакова, планируется нарастить в 4-6 раз, говорится в сообщении на стенде Министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает «Интрефакс».

«Перспективы производства на площадке центра им. Чумакова (составляют) примерно 10 млн доз, планируется нарастить производство в 4-6 раз», — следует из представленных данных.

Также отмечается, что эффективность этой вакцины — свыше 80%, однако заключительная фаза испытаний пока не завершена.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан пришла первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак».

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