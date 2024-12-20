Объемы интернет-торговли в Татарстане за год выросли почти на 50%

За первые девять месяцев 2024 года объем интернет-торговли в Татарстане превысил 122 млрд рублей. Эта сумма оказалась на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова.

По словам эксперта, республиканские показатели росли быстрее, чем по Приволжскому федеральному округу и России в целом. Так, по стране оборот интернет-торговли увеличился на 43% — до 6,2 трлн рублей, а по ПФО — на 42,7%, или до около 920 млрд.

Соколов напомнил, что Татарстан стал первым субъектом Федерации, где была принята программа развития интернет-торговли. Документ включает 20 мер поддержки для участников отрасли — а их в республике порядка 50 тысяч.

«По нашим наблюдениям, в среднем после запуска крупных объектов логистики количество региональных селлеров на площадке увеличивается в два раза, — поделился данными специалист. — При действующей поддержке от республики можно ожидать, что в перспективе число онлайн-предпринимателей удвоится и превысит 100 тысяч».