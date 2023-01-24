Объем выпущенных газет в Татарстане за год вырос на 69%, а объем изданных книг – на 23%

Около 14% россиян продолжают потреблять информацию на бумажных носителях. Даже на падающем рынке у многих СМИ есть перспектива нарастить аудиторию, спрос не насыщен. Такое мнение выразил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на коллегии ведомства.

«К сожалению, есть огромные проблемы с дистрибуцией и лишь героические усилия республиканского подразделения “Почты России” позволяют нам удерживать тиражи изданий. При этом продолжают расти розничные продажи и реализации через маркетплейсы. Пока, мы не находим поддержки на федеральном уровне, хотя практика потребления в Европе показывает, что тиражи изданий остаются стабильными благодаря своевременной и доступной дистрибуции. К несчастью, страдают в первую очередь национальные издания, которые до последнего времени сохраняли значимые для самоокупаемости тиражи без бюджетных вливаний», – сказал Салимгараев.

Руководитель ведомства отметил, что развитие цифровизации, постоянный рост стоимости дистрибуции и материалов, усложнение поставок оборудования и запчастей поставили полиграфическую и издательскую деятельность в особо тяжелые условия.

«Тем не менее, нам удалось пройти год без спада и даже со значительным приростом. Согласно данным Татарстанстата, объем выпущенных газет за год увеличен на 69%, объем изданных книг вырос на 23%. Драйверами роста книгоиздания в ближайшие годы станут учебная и научно-популярная литература, а также детская литература, динамика выпуска которой за последние пять лет демонстрирует уверенный рост», – пояснил Салимгараев.

Он подчеркнул, в Татарстане необходимо налаживать дистрибуцию, обеспечивать присутствие в федеральных книжных сетях, развивать сеть торговых точек и книжных уголков в детских культурных объектах и учреждениях здравоохранения, а также в сетях товаров повседневного спроса.