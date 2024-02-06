Объем выдачи ипотеки в РФ упал в начале 2024-го на 66% по сравнению с декабрем

В России 65,5 тыс. ипотек одобрили физлицам в январе 2024 года. Одобренная сумма составила 274,9 млрд рублей. При этом в сравнении с декабрем 2023-го количество выдач сократилось на 65%, а в деньгах – на 66%. При этом «январские итоги» ниже, чем и в прошлые года, пишет РБК. Так, год к году объем ипотек «упал» на 3%, а число заключенных договоров — на 15%. Сильнее объем «одобрений» падал только после пика кризиса в 2022-м. Например, в июне позапрошлого года выдачи ипотеки находились на уровне 256,8 млрд рублей.

Средняя сумма ипотеки в первый месяц этого года упала на 2% - 4,2 млн рублей. Эта сумма также близка к максимальным значениям за все время ведения статистики.

Напомним, с текущего года в России ужесточили условия по льготной ипотеке: снизили с 12 до 6 млн рублей максимальную сумму кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Также во всех российских городах подняли с 20 до 30% первый взнос. Еще ужесточение не обошло и банки: им уменьшили надбавку, по которой им возмещали часть средств за выдачу льготных кредитов. Как следствие, ряд банков стали выдавать льготные ипотеки только клиентам, покупающим жилье у партнеров банка (определенных застройщиков).