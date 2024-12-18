Объем ВТП Казани по итогам года превысит 1,6 трлн рублей

Объем валового территориального продукта (ВТП) Казани по итогам года превысит 1,6 трлн рублей. Об этом на сессии Казгордумы заявил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров. К 2027 году объем ВТП может превысить уровень 2023 года на 13,5% и преодолеть отметку 2 трлн рублей.

«Ведущее место в экономике города принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных источников. Важнейшим фактором выполнения прогнозных показателей является обеспечение бесперебойной работы промышленных предприятий», – отметил Шакиров.

Рост промышленного производства в этом году оценивается на уровне 102,5%. Ожидается ежегодный рост на уровне 2,5%.