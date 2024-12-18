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Общество 18 декабря 2024 13:42

Объем ВТП Казани по итогам года превысит 1,6 трлн рублей

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Объем валового территориального продукта (ВТП) Казани по итогам года превысит 1,6 трлн рублей. Об этом на сессии Казгордумы заявил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров. К 2027 году объем ВТП может превысить уровень 2023 года на 13,5% и преодолеть отметку 2 трлн рублей.

«Ведущее место в экономике города принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и инвестиционных источников. Важнейшим фактором выполнения прогнозных показателей является обеспечение бесперебойной работы промышленных предприятий», – отметил Шакиров.

Рост промышленного производства в этом году оценивается на уровне 102,5%. Ожидается ежегодный рост на уровне 2,5%.

#сессия казгордумы #промышленное производство
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