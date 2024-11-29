Объем ВТП Елабужского района по итогам года может вырасти до 153 млрд рублей

Елабужский район занимает первое место в рейтинге социально-экономического развития среди районов Татарстана, рассказал его глава Рустем Нуриев во время муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Объем валового территориального продукта (ВТП) по итогам 2023 года составил 133,7 млрд рублей. В текущем году мы прогнозируем рост показателя до 153 млрд», – сказал градоначальник.

В структуре ВТП 65,2% составляет промышленность. Среди ключевых промышленных отраслей, представленных в районе, автомобилестроение, пищевая промышленность, производство строительных материалов, деревообрабатывающие производства, добыча нефти.

«Сельское хозяйство ориентировано на отрасли растениеводства и молочного животноводства», – заключил Нуриев.