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Объем ВТП Елабужского района по итогам года может вырасти до 153 млрд рублей
Елабужский район занимает первое место в рейтинге социально-экономического развития среди районов Татарстана, рассказал его глава Рустем Нуриев во время муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития РТ.
«Объем валового территориального продукта (ВТП) по итогам 2023 года составил 133,7 млрд рублей. В текущем году мы прогнозируем рост показателя до 153 млрд», – сказал градоначальник.
В структуре ВТП 65,2% составляет промышленность. Среди ключевых промышленных отраслей, представленных в районе, автомобилестроение, пищевая промышленность, производство строительных материалов, деревообрабатывающие производства, добыча нефти.
«Сельское хозяйство ориентировано на отрасли растениеводства и молочного животноводства», – заключил Нуриев.
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