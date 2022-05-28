Объем ВРП Татарстана за 4 месяца вырос на 6,5%

Объем валового регионального продукта (ВРП) Татарстана в январе-апреле, по предварительным данным, вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Министр напомнил, что федеральной правительственной комиссией принято 7 пакетов федеральных мер поддержки в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развитию российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Кроме того, Правительство республики реализует план основных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики.

«С учетом принимаемых предприятиями мер по налаживанию новых кооперационных связей, перестраиванию логистических цепочек, поиску новых рынков сбыта, а также использования государственных мер поддержки, ВРП республики по итогам четырех месяцев оценивается в 106,5%», – отметил Шагиахметов.

По его словам, положительная динамика наблюдалась в таких отраслях, как нефтедобыча, энергетика, строительство и сельское хозяйство.

В то же время в апреле темп роста ВРП замедлился и составил 100,2% к аналогичному месяцу прошлого года.

«Это связано со снижением в апреле объемов производства обрабатывающей промышленности и розничной торговли», – сообщил министр.

Наибольшее влияние на спад промышленного производства в апреле оказало: снижение нефтепереработки на 10%, удельный вес которой в структуре промышленности составляет 21,5%; снижение производства автотранспортных средств – на 27% (удельный вес в промышленности - 11%); снижение производства резиновых и пластмассовых изделий на 12% (доля - 4%).

«Повышение устойчивости экономики в текущих условиях должно опираться на системообразующие предприятия, формирующие половину валового регионального продукта республики», – отметил Шагиахметов.

Он подчеркнул, что отраслевым министерствам, предприятиям в целях обеспечения бесперебойной работы необходимо продолжить эффективное использование существующих мер поддержки.

«Прежде всего, такие меры поддержки предоставляются предприятиям, включенным в федеральный перечень системообразующих организаций. По результатам заседания Правительственной комиссии на этой неделе включена еще одна организация республики – Казаньэкспресс. Всего у нас на сегодня включено 60 предприятий и организаций республики», – доложил министр.