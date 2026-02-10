Объем ВРП Татарстана прогнозируется на уровне 5,73 трлн рублей в 2025 году

Объем валового регионального продукта, по оценке, составил 5 730,0 млрд рублей в 2025 году. Об этом сказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов на заседании итоговой коллегии Минэкономики Татарстана в Казани.

«По итогам 2025 валовый региональный продукт республики превысил 5,73 триллиона рублей при темпе роста 102,9%», – сообщил министр.

Основной вклад в рост экономики Татарстана обеспечили обрабатывающие производства, прежде всего предприятия нефтехимии и оборонно-промышленного комплекса. Вклад резидентов особых экономических зон, промышленных парков и территорий опережающего развития в общий объем промышленного производства республики составил более 20%.