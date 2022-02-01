Объем внешней торговли Татарстана в прошлом году вырос и составил более 16 млрд долларов

Товарооборот участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в Республике Татарстан, за декабрь-ноябрь 2021 года составил 16 млрд 13 млн 100 тыс. долларов. При этом 69% от этой цифры, то есть почти 11 млрд долларов, приходятся на экспорт. Импорт составил чуть больше 5 млрд долларов. Об этом на брифинге об итогах деятельности Татарстанской таможни в 2021 году сообщил начальник Татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Марат Гараев.

«За весь 2020 год товарооборот участников внешнеэкономической деятельности республики составил 12,4 млрд. долларов. Явный рост», – отметил спикер.

Гараев добавил, что доля внешнеторгового оборота Татарстана во внешней торговле Приволжского федерального округа по итогам 11 месяцев прошлого года составила 29%.