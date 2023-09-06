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Объем валового регионального продукта Татарстана за 2023 год вырос на 4,7%
За первые 7 месяцев этого года объем валового регионального продукта Татарстана составил 2 млрд 176 млн рублей, или 104,7% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2022-го. Об этом на заседании Кабмина сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин, в мероприятии принимает участие Раис РТ Рустам Минниханов.
Открывая заседание, Песошин сказал, что параметры прогноза социально-экономического развития республики формировались на основе прогнозных показателей ведущих предприятий, отраслевых министерств, муниципалитетов и текущей ситуации в экономике. По его словам, экономика показывает достаточно устойчивый рост благодаря принимаемым мерам и реализации мер поддержки.
Оперштаб продолжает координировать работу всех органов власти и организаций, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование системообразующих организаций, сохранить занятость, поддержать бизнес и население.
Индекс промышленного производства за отчетный период составил 103,8%, отгружено продукции на 2,5 млрд рублей.
Песошин подчеркнул, что для дальнейшего развития региона нужно сформировать сбалансированные прогноз и бюджет.
«От качества принятых решений будет зависеть реализация национальных проектов, социальных программ, федеральных, республиканских мер поддержки и других мероприятий», — приводит его слова пресс-служба Раиса РТ.
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