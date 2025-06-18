Объем торговли России и ЕС упал до уровня 1999 года

Объем торговли России и Евросоюза в апреле 2025 года снизился до рекордно низкого уровня за последние четверть века. По данным Евростата, на которые ссылается РИА Новости, совокупный товарооборот составил всего 4,7 млрд евро — это минимальный показатель с сентября 1999 года.

Экспорт России в ЕС сократился на 450 млн евро по сравнению с мартом и составил 2,15 млрд евро. Импорт европейской продукции в Россию также снизился — на 7%, до 2,6 млрд евро. В результате общий объем торговли уменьшился на 11% за месяц.

Несмотря на общее снижение, Германия сохраняет статус главного торгового партнера России в Евросоюзе, хотя и здесь наблюдается спад: товарооборот упал на 13% и составил 684,5 млн евро. При этом торговля с Венгрией, напротив, выросла на 16%, достигнув 551,5 млн евро. Третье место по объемам товарообмена занимает Италия, показатель которой снизился на 4% — до 436,9 млн евро.

Ранее объем торговли между Россией и ЕС опускался ниже пяти миллиардов евро только в июне 2024 года.