Объем строительных работ в Татарстане составил почти 900 млрд рублей за 11 месяцев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Объем строительных работ в Татарстане составил почти 900 млрд рублей за январь – ноябрь 2025 года. Отрасль показала незначительный рост (+0,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). Соответствующие данные приведены в докладе о социально-экономическом положении республики, опубликованном Татарстанстатом.

За 11 месяцев в республике введено 3,29 млн кв. метров жилья (+2,7% к уровню января – ноября 2024 года). Предприятия и организации Татарстана сдали в эксплуатацию более 18 тыс. квартир общей площадью 909,7 тыс. кв. метров.

Кроме того, за январь – ноябрь жители РТ построили 17,5 тыс. индивидуальных жилых домов общей площадью 2,4 млн кв. метров, Это составляет 72% от общей площади жилья, введенного в республике. Средняя площадь одного индивидуального жилого дома составила 136 кв. метров.