Объем средств, перечисленных застройщикам Татарстана со счетов дольщиков, вырос в 5 раз

Татарстанским строительным компаниям перечислили со счетов эскроу 39,1 млрд рублей по данным на 1 ноября. С начала года сумма выросла в 5,3 раза, сообщила пресс-служба Отделения Банка России по Татарстану.

«Количество "раскрытых" счетов эскроу вплотную приблизилось к 10,7 тыс., увеличившись с начала года в 4,5 раза», – цитирует управляющего Отделением – Национальным банком по РТ Марата Шарифуллина пресс-служба.

Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 ноября составил 51,3 млрд рублей. Всего в республике было открыто около 13,3 тыс. таких счетов. С начала года количество счетов эскроу выросло на 40,3%, а объем средств на них – в 1,6 раза.

Лимит кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками, на 1 ноября составлял 123,3 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем на начало года.

Банк России принимает участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Ипотека» и выполнении поручения Президента Российской Федерации по поэтапному замещению средств граждан, привлекаемых для строительства жилья, банковским кредитованием. Благодаря переходу к проектному финансированию строительства жилья покупка недвижимости в строящихся объектах становится безопаснее и проще для граждан — деньги дольщиков на сумму до 10 млн рублей защищены на счетах эскроу.