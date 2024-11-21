Объем средств на вкладах татарстанцев за год вырос на 28%

По данным на 1 октября, на банковских вкладах в Татарстане хранилось 1,1 трлн рублей без учета эскроу-счетов. Эта сумма оказалась на 28% больше, чем годом ранее, отметили в пресс-службе Отделения — Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Отмечается, что увеличение показателя связано с ростом ставок по рублевым вкладам, который последовал за повышением ключевой ставки.

По словам управляющего Нацбанком по РТ Марата Шарифуллина, прежде чем открыть вклад, клиенту необходимо тщательно изучить условия по нему. Важно знать не только процентную ставку, но и, к примеру, наличие капитализации.