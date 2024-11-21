news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 21 ноября 2024 19:03

Объем средств на вкладах татарстанцев за год вырос на 28%

Скопировать ссылку

По данным на 1 октября, на банковских вкладах в Татарстане хранилось 1,1 трлн рублей без учета эскроу-счетов. Эта сумма оказалась на 28% больше, чем годом ранее, отметили в пресс-службе Отделения — Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Отмечается, что увеличение показателя связано с ростом ставок по рублевым вкладам, который последовал за повышением ключевой ставки.

По словам управляющего Нацбанком по РТ Марата Шарифуллина, прежде чем открыть вклад, клиенту необходимо тщательно изучить условия по нему. Важно знать не только процентную ставку, но и, к примеру, наличие капитализации.

#вклады #Нацбанк РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100