Объем средств на ремонт учреждений образования в РТ повысили до 4 млрд рублей

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В Татарстане до 4 млрд рублей повысили сумму на ремонт образовательных учреждений. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Оксана Кисапова на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Ежегодно по 2,5 млрд рублей предусматривалось на ремонт образовательных учреждений. В этом году по просьбе министра образования и науки Ильсура Хадиуллина средства на эту программу превысили до 3 млрд рублей. Но в конце сентября состоялось совещание, где ставили вопрос, что это необходимо делать (повышать объем финансирования – прим. Т-и). И Раис РТ Рустам Минниханов дал поручение увеличить эту программу до 4 млрд рублей», – рассказала она.

Депутат Госсовета Лилия Маврина отметила, что от муниципалитетов поступает много заявок на ремонт образовательных учреждений, но средств на все объекты недостаточно. В связи с этим она поинтересовалась, по каким критериям формируется программа капитального ремонта объектов образования. «Почему кто-то может войти в эту программу, а кто-то нет?» – спросила она.

Замминистра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин ответил, что в первую очередь учитываются демографическая ситуация в районе, ветхость здания, предписания надзорных органов.

«Нельзя не учитывать максимальный охват районов. Например, Казани может достаться максимальное количество, поскольку объектов много, а маленькому Дрожжановскому району ничего не достанется. Это учитывается. Хоть какую-то небольшую школу нужно отремонтировать в районе. И учитывается техническая возможность проведения капремонта, например, нужно техприсоединение», – пояснил он.

Маврина добавила, что в Казани много детских садов, которые находятся в аварийном состоянии и из года в год получают существенные предписания, но в программу капремонта не попадают. «Хоть что-то там отремонтировать – тоже неправильно. Надо сопоставлять по критериям, а не одна или две школы на район. Нужно ездить и смотреть их состояние», – заявила она.

По мнению депутата, необходимо разработать отдельную республиканскую программу по капитальному ремонту детских садов. «Наверное, назрело время, когда уже нужна такая программа», – подчеркнула она.

В проекте бюджета Татарстана на 2027 году по разделу «Образование» запланированы расходы на 122,6 млрд рублей.