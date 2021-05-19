Объем средств на эскроу-счетах в Татарстане превысил 40 млрд рублей

В Татарстане объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 апреля 2021 года составил более 40 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка РТ.

Всего в Татарстане действовало 11,7 тыс. таких счетов. С начала 2021 года количество счетов эскроу выросло на 23,2%, а объем средств на них — на 22,4%.

При этом со счетов эскроу по завершенным проектам строительства застройщикам уже перечислено или направлено на погашение их кредитов около 13 млрд рублей. Эта сумма с начала года выросла в 1,8 раза, так же, как и количество «раскрытых» счетов эскроу, которых на 1 апреля насчитывалось 4,1 тыс.

Общий лимит действующих кредитных договоров, которые банки заключили с застройщиками, на 1 апреля составлял 82,3 млрд рублей, что на треть больше, чем на начало года.