Объем сельхозпродукции за 4 месяца 2021 года в Татарстане составил 63,7 млрд рублей

За четыре месяца 2021 года объем сельхозпродукции в Татарстане составил по предварительной оценке 63,7 млрд рублей, в сопоставимых ценах к уровню 2020 года – 100,1%. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров.

Докладчик сообщил, что посевные работы в целом завершены – яровые посеяны на площади 1,8 млн га, озимые – 552 тыс. га. Из-за неблагоприятных условий погибло около 10% озимых, данные площади были пересеяны и уплотнены. На сегодня ведутся работы по формированию урожая и началась кормозаготовка.

Зяббаров рассказал о необходимости обновить парк опрыскивателей – около 1000 единиц техники. Работа уже стартовала.

«Благодаря решению Президента Татарстана о субсидировании 50% затрат на приобретение опрыскивателей началось их обновление. На 1 июня текущего года по данной программе хозяйствами приобретено 106 самоходных опрыскивателей, в том числе 77 отечественных на сумму 1,4 млрд рублей», – отметил министр.

По его словам, из-за высоких температур и не всегда продуктивных дождей работа в сфере растениеводства ведется в непростых условиях. «Сегодня необходимо максимально загрузить все опрыскиватели на проведение мероприятий на посевах», – цитирует министра пресс-служба Президента РТ.

В отрасли животноводства наблюдается отрицательная динамика в части наращивания поголовья КРС. На конец апреля по сравнению с соответствующим периодом 2020 года поголовье снизилось на 4,7%. Министр отметил, что сокращение произошло в 19 районах. Основная причина – оздоровление поголовья от лейкоза и выбраковка низкопродуктивного скота.

Работы по восстановлению численности КРС начались в Муслюмовском, Мензелинском, Бугульминском районах. Активно строятся животноводческие комплексы и закупается племенное высокопродуктивное поголовье.

Также с целью наращивания добавленной стоимости ведется модернизация промышленных производств. Эффективным инструментом обеспечения устойчивого состояния аграриев является господдержка. На сегодня по софинансируемым статьям из федерального бюджета до получателей доведено 32% от годового объема средств (это 2,237 млрд рублей), план на 2021-й – 6,993 млрд рублей.

Для повышения деловой активности на селе реализуются мероприятия по выделению грантовой поддержки, которые помогают увеличить число субъектов МСП. По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 2021 год предусмотрено финансирование в размере 345 млн рублей.

Зяббаров отметил, что с марта 2020 года ведомство проводит мониторинг финансово-экономического состояния крупных и социально значимых организаций РТ. В перечень системообразующих организаций из АПК вошли 36, все они показывают положительную динамику.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с районами провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.