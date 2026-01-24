Объем сельхозуслуг и перерабатываемой продукции в РТ увеличился втрое с 2020 года

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 2020 года количество действующих кооперативов в Татарстане выросло в полтора раза и достигло 215 единиц. В этих объединениях участвуют более 22 тысяч фермерских и личных подсобных хозяйств. Объем услуг и перерабатываемой продукции достиг 18,5 млрд рублей, что втрое больше показателей 2020 года. По прогнозу, выручка кооперативов по итогам 2025 года составит 22,5 млрд рублей, сообщил на республиканском совещании в Доме Правительства Татарстана заместитель Премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. Его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Заседание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, к видеоконференции подключились все муниципальные районы.

По словам Зяббарова, таких результатов удалось добиться благодаря системной государственной поддержке. В 2025 году на прямую финансовую поддержку было выделено 504 млн рублей. Благодаря этим средствам 12 кооперативов начали новые проекты, два расширили производство, 59 получили субсидии на возмещение затрат, а два построили пять молочных ферм в рамках мини молочных парков.

В промышленном парке Арского района три кооператива уже построили линии переработки и ведут деятельность, а четвертый получил грант и начал строительство цеха в 2025 году. Всего в республике действует 105 промышленных парков, предоставляющих резидентам преференции, инженерную и транспортную инфраструктуру, что снижает стартовые затраты и ускоряет оформление документов.

Эффективно развиваются кооперативы, получившие гранты на начальном этапе. С 2025 года максимальный размер гранта увеличен до 15 млн рублей при условии софинансирования минимум 10% за счет собственных средств.

С 2023 по 2025 год 29 кооперативов получили гранты на сумму 316 млн рублей. После выхода на проектную мощность в 2026 году эти кооперативы будут ежегодно производить 12,8 тыс. тонн продукции с совокупной выручкой 4,8 млрд рублей и чистой прибылью 420 млн рублей.

Министр также остановился на ситуации с закупочными ценами на молоко, которые снижаются с декабря 2025 года. Причиной он назвал рост запасов молочной продукции в Татарстане и в целом по стране.

На складах предприятий республики накоплено более 8,7 тыс. тонн продукции, включая 2 020 тонн сливочного масла, 4 957 тонн сыра и 1 158 тонн сухого молока – на 40% больше, чем в аналогичный период 2025 года.

Рост запасов связан с высокими ценами на местное молоко и увеличением поставок из Беларуси по более низким ценам.

Средняя закупочная цена сырое молоко в сельхозорганизациях сейчас составляет 38 руб. 70 коп. за килограмм без НДС, что на 20% ниже прошлого года, а в ЛПХ – 32 руб. 90 коп. за килограмм.

Для стабилизации цен и поддержки отрасли бюджет Татарстана и федеральный центр выделили комплекс средств: 177,7 млн рублей – молзаводам на переработку, 505 млн – малым и средним хозяйствам на производство молока, 1,14 млрд – на племенное животноводство, 185 млн – кооперативам и переработчикам на закупку молока.

Более 4 млрд рублей предусмотрено на техническую и технологическую модернизацию, компенсирующую часть затрат на технику, приобретенную в 2023-2025 годах.

Зяббаров подчеркнул, что в текущих условиях производителям важно оптимизировать технологические процессы и рацион кормления, чтобы снизить себестоимость при сохранении экономической эффективности.