Объем рынка услуг гадалок и астрологов в России в 2024 году превысил 100 млрд рублей

В России объем рынка эзотерических, духовных и энергетических услуг в 2024 году превысил 100 млрд рублей, сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, чьи слова приводит портал «Эксперт».

Она отметила, что порой россияне оформляют кредиты для оплаты услуг гадалок и астрологов. Останина считает, что такие «лжепсихологи» обманывают граждан, пользуясь их тревогой.

Чтобы спасти таких людей от финансовых потерь, она вместе со своими коллегами предложила запретить рекламировать эзотерические услуги. Соответствующий проект закона хотят внести в Госдуму уже на следующей неделе.

Поправки могут дополнить ФЗ «О рекламе» и «Об информации».