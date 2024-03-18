Объем рынка наружной рекламы Казани за год вырос до рекордного 1 млрд рублей

Объем рынка наружной рекламы столицы Татарстана за год вырос до рекордного 1 млрд рублей. Об этом сообщил начальник Управления наружной рекламы и информации исполкома города Аскар Багаутдинов на деловом понедельнике в мэрии.

«Казань — один из лидеров рекламного рынка России, что является результатом многолетней планомерной работы. Объем рынка наружной рекламы города <...> в 2023 году также продемонстрировал положительную динамику и, по предварительным данным, превысил 1 млрд рублей», — отметил докладчик.

При этом рекламные поверхности Казани были в среднем загружены на 60%, уточнил Багаутдинов.