Объем рейсов на общественном электротранспорте Казани за год вырос на 7%

В 2022 году на 7% вырос объем рейсов казанского общественного электрического транспорта. Число перевезенных пассажиров достигло отметки в 67,5 млн человек, что на 12% больше показателя 2021 года. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал генеральный директор «Метроэлектротранса» Казани Айдар Абдулхаков.

Он отметил, что городской электрический транспорт играет важную роль для современного общества. Несмотря на увеличение количества автомобилей, электротранспорт остается одной важнейших составляющих городской инфраструктуры.

Немаловажную роль играет качество услуг, которые получают пассажиры такого транспорта. Казанский «Метроэлектротранс» перевозит жителей и гостей столицы тремя видами транспорта, это трамвай, троллейбус и метро.

«В 2022 году объем выполненных рейсов был на 7% больше, чем в 2021 году. А выполнение планов и регулярность выросли на 5%», — сказал Абдулхаков.

Каждый будний день около 230 тыс. казанцев и гостей города совершают поездки на поездах метрополитена, троллейбусах и трамваях.

«За прошедший год объем перевозок электрическим транспортом составил 67,5 млн пассажиров, по сравнению с предыдущим годом это на 12% больше. Каждый третий пользователь общественного транспорта — наш пассажир. Мы осуществляем более 30% перевозок по городу, наша доля в общем объеме выросла за год на 1,3%», — поделился свежими данными докладчик.