Объем промпроизводства в Татарстане за год вырос на 12,7%

По итогам сентября 2024 года объем промышленного производства в Татарстане оказался на 12,7% выше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата. С января объемы выросли на 2,8%.

По данным Татарстанстата, показатель складывается исходя из динамики выпуска продукции и оказания услуг в энергетике, сырьевом секторе, водоотведении и водоснабжении, обрабатывающих отраслях, утилизации отходов и ликвидации загрязнений.

«По сравнению с августом 2024 года индекс промышленного производства в сентябре 2024 года составил 97,9% (снижение на 2,1%)», — отмечается в сообщении.