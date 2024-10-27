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Объем промпроизводства в Татарстане за год вырос на 12,7%
По итогам сентября 2024 года объем промышленного производства в Татарстане оказался на 12,7% выше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата. С января объемы выросли на 2,8%.
По данным Татарстанстата, показатель складывается исходя из динамики выпуска продукции и оказания услуг в энергетике, сырьевом секторе, водоотведении и водоснабжении, обрабатывающих отраслях, утилизации отходов и ликвидации загрязнений.
«По сравнению с августом 2024 года индекс промышленного производства в сентябре 2024 года составил 97,9% (снижение на 2,1%)», — отмечается в сообщении.
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