Предприятия нефтегазохимии Татарстана увеличили производство за 9 месяцев на 3%

Объем производства базовых предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана в январе-сентябре 2022 года вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, выступая с докладом на заседании совета директоров компании. Мероприятие сегодня в Доме Правительства РТ проводит Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По данным Яруллина, выросла добыча нефти и объем ее переработки, увеличено производство азотных удобрений и пластмасс.

Отчисления в консолидированный бюджет за 9 месяцев выросли в 1,5 раза – до 94 млрд рублей.

Яруллин выделил несколько знаковых событий на предприятиях Татарстана. Так, «Татнефть» реконструирует криогенную установку по глубокой переработке сухого отбензиненного газа и ведет работы по созданию первой блочно-модульной установки извлечения лития на месторождениях «Азнакаевскнефть» (литий планируется использовать на заводе «Алабуга-Стекловолокно»).

На ТАНЕКО продолжается строительство комплекса ароматики и второй установки гидрокрекинга. «Аммоний» к концу года планирует начать выпуск карбамидно-аммиачной смеси. А «Нижнекамскнефтехтим» строит новый этиленовый комплекс и производство гексена.

Рафинат Яруллин также отметил необходимость ускорения научно-технологического развития химической отрасли. Как сказано в пресс-релизе, «проведение научных разработок зачастую ограничивается из-за отсутствия доступа ученых к образцам продукции с предприятия. Чтобы их получить, приходится проходить длительные процедуры согласования, что замедляет ход проекта, или вовсе его блокирует. В условиях, когда решаются задачи экономической безопасности страны, эти процессы должны работать максимально быстро».