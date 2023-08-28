Ежегодно для лесов Татарстана заготавливают 12 млн саженцев

В Татарстане работает 51 базисный лесной питомник и Лесосеменной центр, расположенный в поселке Богатые Сабы. В общей сложности ежегодно республика готовит 12 миллионов саженцев хвойных и лиственных пород. Об этом рассказал в прямом эфире рассказалминистр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров.

«Кроме того, у нас есть две лаборатории, в которых специалисты занимаются созданием новых пород, которые будут способствовать интенсивному росту и не подверженному гниению будущих лесных насаждений. Республика полностью обеспечена посадочным материалом», — подчеркнул министр.

Осенью специалисты проведут работы по дополнению лесных культур, подготовке участков под лесные культуры 2024 года, заготовке семян лесных растений и инвентаризации стандартного посадочного материала в базисных лесных питомниках, добавил глава Минлесхоза.

На сегодняшний день в Татарстане проведены лесовосстановительные работы на площади 2864 гектара. В том числе в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» и федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» проведено лесовосстановление и лесоразведение на площади 1747 гектаров, подчеркнул Кузюров.

«По нацпроекту „Экология“ осталось провести естественное лесовосстановление на площади 1868 гектаров. При естественном лесовосстановлении осуществляются такие виды мероприятий, как минерализация поверхности почвы, естественное заращивание и сохранение подроста при валке деревьев. Это что касается лесного

фонда. Также в этом году были заложены защитные лесные насаждения на землях сельскохозяйственного назначения на площади 1117 гектаров. Лесополосы создаются в целях сохранения и повышения плодородия земель сельхозназначения, их защиты от ветровой и водной эрозии», — резюмировал он.

Напомним, национальные проекты в России реализуются с 2019 года по поручению президента Владимира Путина.