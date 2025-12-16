Объем произведенной сельхозпродукции в Татарстане превысит 400 млрд рублей

Объем произведенной продукции сельского хозяйства в этом году в Татарстане превысит 400 млрд рублей. С учетом пищевой и перерабатывающей промышленности объем продукции АПК оценивается в 775 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Обеспечили существенную динамику в первую очередь за счет отрасли растениеводства, усиливая ориентир на высокомаржинальные культуры, которые в условиях снижения цен на зерно покрывают их убыточность. За десять месяцев произведено продукции сельского хозяйства на 339 млрд рублей, индекс производства составил 107% к прошлому году», – рассказал он.

Махмутов отметил, что впервые в республике производство масличных культур превысило 1 млн тонн. Валовой сбор плодово-ягодных культур составил 134 тыс. тонн, что в два раза больше, чем в прошлом году.

«В последние годы действует программа по закладке интенсивных садов. Уже заложено 1,7 тыс. га. На следующий год планируем добавить еще 60 га», – подчеркнул он.

По словам замминистра, рост производства животноводческой продукции ожидается на 1,5%. Всего в отрасли животноводства планируется произвести продукции более чем на 210 млрд рублей.

«Весомый вклад внесла молочная отрасль. Валовой надой ожидается на уровне более 2,3 млн тонн, или на 70 тыс. тонн молока больше, чем в прошлом году. Производство мяса – 520 тыс. тонн с ростом на 2%, яиц – на 3%», – заключил он.