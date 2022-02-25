Объем привлеченных инвестиций в Челны превысил 54 млрд рублей

Объем привлеченных инвестиций в город Набережные Челны по итогам 2021 года превысил 54 млрд рублей. Об этом на заседании городского Совета по итогам социально-экономического развития сообщил градоначальник Наиль Магдеев.

«Объем привлеченных инвестиций характеризуют состояние экономики города. По оценке года они достигнут 54,3 млрд рублей. За последние годы наблюдается динамика роста инвестиций в производство», — отметил докладчик.

В качестве примера градоначальник привел картонно-бумажный комбинат им. Титова, где продолжается модернизация производства, инвестиции в прошлом году составили 1,1 млрд рублей. Компания «Челны-хлеб» реализует масштабный проект по расширению производственных мощностей на сумму 1,3 млрд рублей.

«В целом в прошлом году челнинские компании получили поддержку от Фонда развития моногородов на сумму более 5 млрд рублей. Дополнительно будет создано 270 рабочих мест», — добавил Магдеев.

Градоначальник поручил вести работу по улучшению делового климата, формированию условий для дальнейшего привлечения инвесторов в Челны.