Объем потребления электроэнергии в Татарстане за 9 месяцев 2023 года вырос на 1,4%

Фото: пресс-служба Раиса РТ

За январь — сентябрь этого года объем оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям Татарстана составил порядка 19 233,2 млн кВт.ч. Об этом было сказано на заседании Совета директоров АО «Сетевая компания», которое прошло под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

«Фактический объем потребления электроэнергии ОЭС Средней Волги сохранился на уровне потребления аналогичного периода 2022 года и составил 81,6 млрд кВт.ч., при этом потребление в РТ имеет наибольшую величину среди регионов, рост к 2022 году зафиксирован на уровне 1,4%», — передает пресс-служба Раиса РТ.

Компания заключила 13 931 договор на технологическое присоединение потребителей на общую максимальную мощность 395 МВт, исполнено 12 248 договоров на общую максимальную мощность 382 МВт.

Совету директоров были представлены показатели, характеризующие надежность электроснабжения, и их динамика по итогам отчетного времени. Отмечена устойчивая тенденция снижения доли технологических нарушений с прекращением электроснабжения потребителей как в распределительных, так и основных сетях. В среднем продолжительность отключений (SAIDI) по аварийным отключениям за последние 3 года снижена на 31,1%, средняя частота отключений (SAIFI) — на 27,5%, по плановым отключениям средняя продолжительность отключений (SAIDI) снижена на 25,5%, средняя частота отключений (SAIFI) — на 27,1%.