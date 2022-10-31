Объем поступлений в бюджет Татарстана превысил 362 млрд рублей с ростом к прошлому году

Объем поступлений в бюджет Татарстана за 9 месяцев 2022 года превысил 362 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял 320 млрд рублей. Данные озвучили сегодня на заседании в Доме Правительства РТ, которое прошло с участием Президента республики Рустама Минниханова.

«За 9 месяцев объем поступлений в консолидированный бюджет республики составил 362 млрд рублей. Из них собственные доходы – 309 млрд рублей. В этом году результаты достаточно позитивные, но это не должно нас успокаивать. В текущей ситуации в любой момент многие вопросы могут усложниться, поэтому нам необходимо создать запас прочности. Самое главное – продолжать соблюдать жесткую финансовую дисциплину, исполнять социальные обязательства», – обратил внимание Минниханов.

Президент РТ напомнил, что бюджет республики на следующий год сформирован с дефицитом более 27 млрд рублей.

«Эти средства нужно изыскать, но с учетом изменений в распределении доходов возникают сложности по доходной части. Поэтому нам нужно серьезно поработать над доходами», – обратил внимание руководитель республики.

В Доме Правительства РТ сегодня прошло совещание представителей финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана по вопросу «Об итогах исполнения консолидированного бюджета РТ за 9 месяцев 2022 года и задачах органов финансовой системы РТ на 2022 год».