В Татарстане объем подрядных работ по строительству за год вырос на 7,8%

В Татарстане объем подрядных работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», в прошедшем году составил 416 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 7,8% выше уровня 2020 года. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на итоговом заседании коллегии возглавляемого им ведомства.

«Главным достижением 2021 года можно назвать превышение значений доковидного 2019 года, хотя строители и работали в крайне непростых экономических условиях», — заявил он.

Министр добавил, что в эту сумму заложен и внушительный объем работ, выполненных в прошлом году по республиканским и федеральным программам, в рамках которых реализовано множество проектов.

«Большие планы у нас и на 2022 год — нам предстоит реализовать 44 республиканские программы строительства и капитального ремонта, а также работы по семи национальным проектам», — добавил Айзатуллин.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.