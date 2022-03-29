Объем поддержки от Фонда президентских грантов за 5 лет увеличился втрое

За пять лет объем поддержки некоммерческого сектора экономики России по линии Фонда президентских грантов увеличился в три раза. Об этом Президенту РФ Владимиру Путину доложил глава организации Илья Чукалин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас это один из основных источников поддержки таких инициатив – в три раза больше, чем за предыдущие пять лет, то есть за 2012–2016 годы. В три раза! То есть бывает же рост на 10%, на 20, а это в три раза», – сказал глава фонда.

Чукалин отметил, что созданные для самореализации людей условия – это результат работы не только нескольких институтов, но и самих НКО, их сотрудников и волонтеров.

«110 тысяч проектов – это вообще рекорд для подобного вида деятельности. Мы получили 110 тысяч инициатив, провели независимую экспертизу, и 22 тысячи проектов уже получили президентские гранты на то, чтобы быть реализованными», – рассказал он.

Глава Фонда президентских грантов подчеркнул, что каждый человек в ходе проведенной работы мог представить любую свою инициативу и получить поддержку для ее реализации.

«Здесь самое главное, что направления этой поддержки охватывают практически все сферы общественной жизни», – подчеркнул докладчик.