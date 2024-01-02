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Объем отгруженных инновационных товаров в РТ приблизился к 1 трлн рублей в 2022 году
По итогам 2022 года объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг в Татарстане составил 955,6 млрд рублей. В сравнении с 2021-м показатель вырос сразу на 21% — с 789,1 млрд рублей. Об этом говорится в докладе «Об итогах инновационной деятельности в Республике Татарстан», утвержденном распоряжением Кабмина РТ.
По объему отгруженных инноваций Татарстан занимает второе место среди российских регионов, уступая лишь Москве с 989,9 млрд рублей.
Согласно статистике, Татарстан второй год подряд наращивает объем отгрузки после спада 2020 года. При этом абсолютным лидером здесь являются предприятия промышленности — 891,2 млрд рублей.
По этой цифре республика занимает первое место среди всех регионов Приволжского федерального округа.
Среди общего объема отгруженных товаров и услуг собственного производства на инновации в РТ пришлось 21,5% — +0,7% в сравнении с 2021 годом.
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