Объем отгруженной продукции в Татарстане за 2025 год составил 6 трлн рублей

Объем отгруженной промышленными предприятиями Татарстана продукции по итогам 2025 года составил 6 трлн рублей. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на коллегии Минпромторга РТ.

«6 трлн промышленной продукции – это очень большая цифра. Я помню, у меня была мечта – дойти до 5 трлн. Мы мечтали о 5 трлн. А сегодня уже ушли за шесть. И, конечно, наша мечта теперь должна быть десять», – сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что в непростое для всей страны время самое главное – сохранить производственные площадки и коллективы предприятий.

«Мы же один раз уже это проходили. Я разговаривал с экономическими судами, и они говорят, что уже поступило очень много обращений», – добавил Раис РТ.

Минниханов заявил, что, несмотря на 10% роста промышленного производства в Татарстане по итогам прошлого года, нынешний год обещает быть очень непростым для промышленности.

«В любом случае останавливаться нельзя. Стоять на месте – это значит идти назад. Поэтому эти вопросы очень важны», – подчеркнул Раис РТ.

Он также поблагодарил руководство предприятий республики за вклад в экономику Татарстана.

«У нас 600 млрд собственных доходов. На территории республики формируется более 2 трлн налоговых ресурсов. Мы крупный налогоплательщик для российского государства. Это ваша работа, это ваши заслуги», – сказал Минниханов.