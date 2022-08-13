В Лаишевском районе объем отгруженной продукции на 119% превысил прошлогодние показатели

За шесть месяцев этого года предприятия и организации Лаишевского района Татарстана отгрузили товаров собственного производства на сумму 24,9 млрд рублей. по предварительным оценкам, в целом за год объем отгруженной продукции и оказанных услуг составит 67,7 млрд рублей – на 119% больше, чем годом ранее. Об этом на совещании в Кабмине РТ сообщил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. Совещание провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Учитывая динамику основных показателей инвестиционной деятельности, в районе создаются все условия, способствующие притоку инвестиций. По прогнозу на текущий год планируется объем инвестиций в основной капитал в размере 15,9 млрд рублей, что составит 110,6 % к прошлому году. За первый квартал текущего года данный показатель составил 5,4 млрд рублей», — отметил он.

Спикер добавил, что по рейтингу социально-экономического развития муниципальных образований республики за январь-июнь Лаишевский район занимает первое место. Динамика развития района отмечается стабильным ростом основных экономических показателей.

«Темп роста валового территориального продукта в районе на 2022 год оценивается на уровне 113,8% в действующих ценах, его объем по оценке прогнозируется в размере 45,5 млрд рублей», — отметил он.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 августа текущего года составляет 0,21 % от численности рабочей силы.