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Объем операций на условиях исламских финансов в Татарстане вырос вдвое
Объем операций в рамках партнерских (исламских) финансов в Татарстане за восемь месяцев этого года вырос в два раза – до 3,6 млрд рублей. Об этом сказал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития РТ.
«За восемь месяцев текущего года в нашей республике объем операций в рамках партнерских (исламских) финансов вырос в два раза и составляет 3,6 млрд рублей», – сказал Шагиахметов.
В реестре Центробанка находятся 24 кредитные организации, участвующие в эксперименте по партнерским финансам. Из них 17 организаций – татарстанские.
Эксперимент по исламским финансам стартовал в сентябре прошлого года в четырех российских регионах – Татарстане, Дагестане, Чечне, Башкирии. Он рассчитан на два года.
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