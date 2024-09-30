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Экономика 30 сентября 2024 10:26

Объем операций на условиях исламских финансов в Татарстане вырос вдвое

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Объем операций в рамках партнерских (исламских) финансов в Татарстане за восемь месяцев этого года вырос в два раза – до 3,6 млрд рублей. Об этом сказал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на круглом столе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«За восемь месяцев текущего года в нашей республике объем операций в рамках партнерских (исламских) финансов вырос в два раза и составляет 3,6 млрд рублей», – сказал Шагиахметов.

В реестре Центробанка находятся 24 кредитные организации, участвующие в эксперименте по партнерским финансам. Из них 17 организаций – татарстанские.

Эксперимент по исламским финансам стартовал в сентябре прошлого года в четырех российских регионах – Татарстане, Дагестане, Чечне, Башкирии. Он рассчитан на два года.

#исламские финансы
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