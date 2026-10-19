Объем налога на доходы физлиц в консолидированном бюджете РТ вырос на 13%

В консолидированный бюджет Татарстана налог на доходы физических лиц поступил в объеме 168 млрд рублей. Такие данные по состоянию на 1 октября озвучил министр финансов РТ Марат Файзрахманов на 25-м заседании Госсовета РТ.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост почти на 13%. Общая сумма поступлений по налогу на доходы физлиц до конца года ожидается в размере 236 млрд рублей», – рассказал он.

По словам Файзрахманова, в консолидированном бюджете на 2027 год поступления этого налога прогнозируются в сумме 253 млрд рублей.