Объем наличных у россиян и бизнеса в июле вырос на 643 млрд рублей

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Объем наличных денег у россиян и бизнеса в июле вырос на 643,4 млрд рублей, что почти в полтора раза больше показателя за июнь. Такие данные приводятся в статистике Банка России о факторах формирования ликвидности банковского сектора, сообщает ТАСС.

В июне прирост наличных составил 450 млрд рублей, а за июль показатель увеличился на 43% – до 643,4 млрд рублей.

С начала 2026 года объем наличных средств на руках у граждан и компаний вырос более чем на 2 трлн рублей.

Ранее Банк России отмечал, что в последние месяцы фиксирует заметный рост спроса на наличные деньги. При этом, как указывал регулятор, перевод средств с банковских счетов в наличную форму меняет структуру денежной массы, но не влияет на ее общий объем и сам по себе не приводит к дополнительному спросу на товары и услуги.