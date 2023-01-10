Объем мусора в Казани на новогодних выходных вырос на четверть

За период новогодних каникул городские службы столицы Татарстана вывезли 134 тыс. куб. метров мусора. По сравнению с буднями объем отходов вырос почти на четверть. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

По словам докладчика, традиционно высокое внимание в праздники было уделено вывозу отходов.

«За девять дней было вывезено 134 тыс. куб. метров мусора, в среднем на линию [в день] выходило 79 единиц мусоровозов. Количество мусора по сравнению с предпраздничными днями выросло почти на четверть», — отметил Гиниятуллин.

Чиновник добавил, что за девять дней новогодних каникул также произошло 27 повреждений водопроводов и поступило 437 заявок на засор канализации.

«Для сравнения: за одну будничную неделю происходит до 60 отключений воды. <…> В праздники не было отключения электричества и газоснабжения», — сказал он.

По словам Гиниятуллина, с 31 декабря по 9 января в Казани произошло 19 пожаров, погиб один человек. Цифры оказались ниже, чем в прошлом году (тогда за этот период произошло 22 пожара с тремя погибшими).

