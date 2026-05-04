Объем крупных закупок в Татарстане увеличился на 1,8 млрд рублей за первый квартал 2026 года

Государственный комитет РТ по закупкам подвел итоги мониторинга закупок с начальной ценой свыше 50 млн рублей за первый квартал 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Общая сумма размещенных извещений составила 67,7 млрд рублей – на 1,77 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года.

По результатам конкурентных процедур заключен 111 контракт на сумму 32,9 млрд рублей. Еще 50 контрактов на 15,3 млрд рублей заключены с единственным поставщиком – рост числа таких контрактов составил 6,4%.

Согласно сообщению, главным достижением первого квартала стало полное отсутствие несостоявшихся процедур, которые не привели бы к заключению контракта (в 2025 году их сумма составляла 359,2 млн рублей). Это лучший показатель за три года и свидетельство высокой организованности закупочного процесса.

Стабилизировалась и конфликтность. После всплеска жалоб в 2024 году (12 штук) система вернулась к минимальному уровню – за квартал поступило всего три жалобы на действия заказчиков, из которых лишь одна признана обоснованной, уточняет ведомство. По сравнению с 2023 годом количество обоснованных жалоб сократилось на 80%, что говорит о заметном повышении правовой грамотности заказчиков.

«Объем размещенных извещений демонстрирует положительную динамику, а конкурентные процедуры сохраняют статус основного инструмента обеспечения государственных нужд», – прокомментировал председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.