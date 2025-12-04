Объем исследованной татарстанскими специалистами сои вырос почти в 4 раза

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

С начала 2025 года по состоянию на 25 ноября специалистами филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ проведено более 1 тыс. исследований сои, предназначенной для пищевых и кормовых целей. Общий объем проанализированных партий превысил 56,2 тыс. т, что почти 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В лабораторию филиала поступило 90 образцов партий соевых бобов. Основной объём исследований составила соя для пищевых целей – 82,5% (46,3 тыс. т). На долю кормовой сои пришлось 17,5% (9,8 тыс. т), которая проходила в течение года комплексные лабораторные физико-химические исследования, а также испытания на органолептические показатели.

Результаты экспертиз подтвердили высокое качество зерна: почти 99% продукции соответствует установленным нормам безопасности и качества для продовольственной и кормовой сои. Лишь в 1 пробе сои нового урожая, предназначенной на пищевые цели выявлено превышение по показателю влажности.

«Информация о несоответствии размещена в автоматизированной системе Россельхознадзора «Веста» и доведена до владельцев продукции. Учитывая, что соя малоустойчива к внешним повреждениям и достаточно легко впитывает влагу из окружающей среды, нормы влажности и температуры значительно влияют на жизнеспособность ее семян, и это важно учитывать при хранении и обработке сои, – сообщила заведующая испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ольга Садыкова.

Ключевыми показателями при экспертизах пищевой и кормовой сои стали: последовательности ДНК (ГМО), токсичные элементы, влажность, вредная примесь, запах, заражённость вредителями, зерновая примесь, минеральная примесь, массовая доля сорной и масличной примесей, цвет и другие.

Для Татарстана соя считается одной из наиболее перспективных культур, демонстрирующих динамику роста площадей возделывания. За последние 10 лет площади сои в республике выросли с 1,5 тыс. га до 62 тыс. га. В выращивании сои татарстанским аграриям неоценимую помощь оказывают ученые, работающие над выведением новых урожайных сортов, устойчивых к погодным условиям.