Объем ипотечного кредитования в России сократился на 41% за месяц

Количество выданных ипотечных кредитов в феврале сократилось на 25% по сравнению с январем и составило 65,93 тыс. против 88,02 тыс. месяцем ранее. При этом в годовом выражении показатель оказался выше на 22% – в феврале 2025 года было выдано 53,86 тыс. ипотек. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро, передает «ТАСС».

Объем ипотечного кредитования в феврале также снизился – на 41% по сравнению с январем, до 252,91 млрд рублей (426,07 млрд рублей месяцем ранее). В то же время по сравнению с февралем 2025 года объем вырос на 8% – тогда он составлял 233,43 млрд рублей.

Существенно изменилась структура рынка. Доля новостроек в феврале снизилась до 27% по количеству выданных кредитов и до 40% по объему. На вторичное жилье пришлось 73% и 60% соответственно. Для сравнения: в январе новостройки занимали 53% по количеству и 63% по объему (вторичка – 47% и 37%), а в феврале 2025 года – 56% и 68% (вторичное жилье – 44% и 32%).

Средний размер ипотечного кредита в феврале уменьшился на 1 млн рублей по сравнению с январем и составил 3,84 млн рублей. При покупке жилья в новостройке средний чек достигал 5,74 млн рублей, на вторичном рынке – 3,16 млн рублей.

В январе средний размер кредита составлял 4,84 млн рублей, при покупке новостройки – 5,81 млн рублей, вторичного жилья – 3,72 млн рублей. В феврале 2025 года средняя ипотека была на уровне 4,33 млн рублей: 5,49 млн рублей для первичного жилья и 3,2 млн рублей – для вторичного.

Сократился и средний срок кредитования. В феврале он уменьшился почти на четыре года по сравнению с январем и составил 236 месяцев. При этом разница между сегментами превысила шесть лет: ипотеку на новостройки банки в среднем выдавали на 300 месяцев, на вторичное жилье – на 227 месяцев.

В январе средний срок составлял 285 месяцев (327 месяцев – для новостроек и 252 месяца – для вторичного жилья). В феврале 2025 года средний срок был равен 269 месяцам: 319 месяцев для первичного рынка и 247 месяцев для вторичного.

Всего за январь–февраль 2026 года россияне оформили 153,94 тыс. ипотечных кредитов на сумму 678,98 млрд рублей. Это на 82% больше по количеству и на 92% по объему по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда было выдано 84,35 тыс. ипотек на 353,66 млрд рублей.