За первое полугодие объем инвестиций в Татарстан вырос на 22,7%

За первое полугодие 2021 года объем внебюджетных инвестиций в Татарстане составил 140 млрд рублей. Несмотря на продолжающиеся ограничения, связанные с пандемией коронавируса, он увеличился почти на 23% в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«По статистике, за шесть месяцев текущего года мы привлекли 140 млрд рублей внебюджетных денег — на 22,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о том, что медленными темпами, но все же экономические тенденции, инвестиционные проекты восстанавливаются», — заметила она.

Среди районов республики по инвестициям в основной капитал за этот период лидируют Нижнекамский, Альметьевский и Елабужский районы. Среди тех, кто привлек меньше всего частных средств, — Спасский, Рыбно-Слободской и Тетюшский районы, добавила глава АИР РТ.