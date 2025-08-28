Объем инвестиций в основной капитал Татарстана превысил 660 млрд рублей за полгода

В первом полугодии 2025 года объем инвестиций в основной капитал Татарстана составил более 660 млрд рублей. Такие данные приводит Министерство экономики республики.

Рост инвестиций обеспечен за счет реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов. Темп прироста превысил 114%.

«Реализация инвестпроектов остается одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие. Оценка усилий регионов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса осуществляется в рамках Национального рейтинга, где Татарстан занял 2 место, сохранив свои позиции», – отметил заместитель премьер-министра РТ, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

По его словам, работа по совершенствованию инвестиционного климата должна продолжаться.

Регион сохраняет лидерские позиции в инвестиционной сфере на протяжении последних десяти лет. Высокие результаты, отмечают в Минэкономики РТ, – результат последовательной политики и работы республики под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова.

«Лидерская позиция Татарстана подтверждается ежегодным ростом объема инвестиций и высокой предпринимательской активностью», – подчеркнули в ведомстве.

Для сравнения: за аналогичный период 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил более 521 млрд рублей, а темп роста достигал 124,3%. Основной вклад обеспечивался за счет собственных средств предприятий – их доля превышала 66%.