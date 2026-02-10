Объем инвестиций в основной капитал Татарстана, по оценке, достиг 1,66 трлн рублей

По оценке Минэкономики Татарстана, объем инвестиций в основной капитал Татарстана составил 1,655 трлн рублей. Об этом сказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов на заседании итоговой коллегии Минэкономики Татарстана в Казани.

«Сегодня сохраняются системные барьеры, прежде всего, по стоимости, срокам, количеству процедур подключения к инженерной инфраструктуре, получению земельных участков и доступности трудовых ресурсов», – признал министр.

Дальнейший качественный рост инвестиций требует от всех уровней власти и ресурсоснабжающих организаций продолжить системную работу по улучшению инвестиционного климата, заявил Шагиахметов.