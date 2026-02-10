news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 10 февраля 2026 11:04

Объем инвестиций в основной капитал Татарстана, по оценке, достиг 1,66 трлн рублей

Читайте нас в
Телеграм

По оценке Минэкономики Татарстана, объем инвестиций в основной капитал Татарстана составил 1,655 трлн рублей. Об этом сказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов на заседании итоговой коллегии Минэкономики Татарстана в Казани.

«Сегодня сохраняются системные барьеры, прежде всего, по стоимости, срокам, количеству процедур подключения к инженерной инфраструктуре, получению земельных участков и доступности трудовых ресурсов», – признал министр.

Дальнейший качественный рост инвестиций требует от всех уровней власти и ресурсоснабжающих организаций продолжить системную работу по улучшению инвестиционного климата, заявил Шагиахметов.

#инвестиции в татарстан #Мидхат Шагиахметов #министерство экономики рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

Минниханов в Эр-Рияде: Татарстан на ИННОПРОМе и переговоры об Играх стран ОИС в Казани

9 февраля 2026
ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

ГАИ Татарстана: У каждого пешехода на одежде должен быть световозвращающий элемент

9 февраля 2026