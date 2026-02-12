Объем инвестиций в основной капитал Лаишевского района РТ вырос на 7%

Ильдус Зарипов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам первых девяти месяцев 2025 года объем инвестиций в основной капитал Лаишевского района Татарстана составил 35,94 млрд рублей, что на 7,1% выше показателя за аналогичный период 2024 года (33,55 млрд рублей). Об этом на сессии Совета района сообщил глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

«Данную динамику планируем сохранять и дальше. На сегодняшний день инвестиционный потенциал Лаишевского района составляет более 82 млрд рублей с созданием более 25 тыс. рабочих мест», – отметил он.

Структура инвестиционного портфеля выглядит следующим образом:

– инвестиционные проекты на территории ОЭЗ «Иннополис» – сумма инвестиций 2,8 млрд рублей с созданием 488 рабочих мест;

– инвестиционные программы действующих крупных предприятий на сумму более 22,9 млрд рублей с более чем 10 тыс. новых рабочих мест;

– новые инвестиционные проекты с общей суммой вложений 4,3 млрд рублей и созданием 500 новых рабочих мест;

– перспективные инвестиционные проекты общей суммой вложений более 27,5 млрд рублей с созданием более 12 тыс. рабочих мест;

– инвестиционные проекты в сфере туризма с суммой инвестиций более 24,7 млрд рублей и созданием почти 2 тыс. рабочих мест.