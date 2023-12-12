Объем инвестиций в недвижимость в России может «упасть» до 500 млрд рублей в 2024 году

Инвестиции в российскую недвижимость могут снизиться в 2024 году. Объем «падения» может составить 400-500 млрд рублей. Причина — уход иностранных компаний. Об этом заявила руководитель платформы консалтинговых услуг и отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова, пишет ТАСС. При этом в 2023-м инвестиционные показатели в этой сфере прогнозируют рекордные — 750-850 млрд рублей.

Она уточнила, что по итогам 11 месяцев текущего года общий объем инвестиций в российскую недвижимость достиг 684 млрд рублей. К слову, это на 51% больше, чем в 2022-м.

Так, инвестиции в коммерческую недвижимость в январе — ноябре 2023 года выросли до 530 млрд рублей — это более чем в два раза больше, чем в 2022-м. При этом иностранцы вложили в такие проекты 228 млрд рублей (43%), а россияне 302 млрд рублей (57%).