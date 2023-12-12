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Экономика 12 декабря 2023 12:07

Объем инвестиций в недвижимость в России может «упасть» до 500 млрд рублей в 2024 году

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Инвестиции в российскую недвижимость могут снизиться в 2024 году. Объем «падения» может составить 400-500 млрд рублей. Причина уход иностранных компаний. Об этом заявила руководитель платформы консалтинговых услуг и отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова, пишет ТАСС. При этом в 2023-м инвестиционные показатели в этой сфере прогнозируют рекордные 750-850 млрд рублей.

Она уточнила, что по итогам 11 месяцев текущего года общий объем инвестиций в российскую недвижимость достиг 684 млрд рублей. К слову, это на 51% больше, чем в 2022-м.

Так, инвестиции в коммерческую недвижимость в январе ноябре 2023 года выросли до 530 млрд рублей это более чем в два раза больше, чем в 2022-м. При этом иностранцы вложили в такие проекты 228 млрд рублей (43%), а россияне 302 млрд рублей (57%).

#Недвижимость #инвестиции #Россия #прогноз
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