Объем инвестиций в мобильную связь Татарстана за 2022 год составит 4 млрд рублей

Системная работа Правительства РТ с операторами сотовой связи позволила привлечь в этом году около 4 млрд рублей инвестиций на развитие мобильной связи, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин на итоговой коллегии ведомства.

Министр заявил, что в этом году планируется значительное улучшение качества обслуживания граждан и расширение зоны покрытия сотовой связи в республике.

«В 620 малочисленных поселениях республики с населением от 100 до 500 человек есть мобильная связь, однако жители не имеют возможности пользоваться распространенными приложениями, так как в этих селах отсутствует подключение к сети 4G», — отметил он.

Министр сообщил, что для решения этой проблемы запущена программа «Цифровое неравенство», по которой в этом году в 61 селе республики будут построены вышки 4G. Учитывая, что такими темпами на обеспечение интернетом всех сел потребуется более 10 лет, Хайруллин попросил Президента РТ Рустама Минниханова сформировать совместную программу на условиях софинансирования со стороны республики.

Помимо этого, для развития мобильной связи в республике в 2022 году планируется строительство 350 новых и модернизация 750 действующих базовых станций сотовой связи.

Для решения проблемы отсутствия сигнала вдоль некоторых дорог в республике министр призвал операторов связи изыскать дополнительные инвестиции. Для снижения затрат Хайруллин рекомендовал им строить совместные площадки.

Министр также упомянул, что будет продолжена работа по ликвидации подвесных линий связи. Всего осталось ликвидировать 1,3 тыс. км таких линий. За прошлый год было переведено около 200 км «подвесов» в подземные коммуникации, на что было выделено 225 млн рублей.